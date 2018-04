Over Toyota, Renault en Hyperloop

Door: AUTO55

Dat er op de Toyota-stand van de momenteel lopende Dubaï Motor Show een vierdeursversie van de GT86 zou staan blinken, doet al lang de ronde op het wereldwijde web. Een roddel die door dit medium als pure fantasie werd afgedaan. Toch vloog er onlangs nog een "officiële bevestiging" heen en weer, en waren de verwachtingen algemeen hooggespannen. Maar wat blijkt nu na twee dagen salonplezier? Dat er helemaal nergens een GT86 met extra portieren te bespeuren valt. Niet zeggen dat we je niet hadden gewaarschuwd. Misschien toch eens even achter de hallen gaan kijken?

Renault Zoe doet blijkbaar niet wat moet. Of toch niet als het op verkoopscijfers aankomt. De prognose voor dit jaar ziet er allesbehalve goed uit en volgens berekeningen zullen er tegen het einde van 2013 slechts 10.000 exemplaren afgeleverd zijn. De Fransen hadden 50.000 stuks voor ogen. September meegerekend staat de teller op een flauwe 6.600. En de Zoe is dan nog de best verkopende elektrische auto van het merk. Zowel de Fluence ZE sedan, de Kangoo ZE als de Twizy verkopen minder. In die volgorde.

Iets helemaal anders nu. Hyperloop is u wellicht niet onbekend. Het idee van het buizensysteem, waar je tegen Mach 1 doorheen moet kunnen suizen, kwam uit het brein van Elon Musk ontsproten. En da's een bezige baas. De man staat immers ook gekend als mede-bezieler van SpaceX, PayPal en natuurlijk Tesla Motors. Wel dan, de man verklaarde recent dat hij geen tijd kan opbrengen om zich met de ontwikkeling van de Hyperloop te moeien. Al wordt de doos niet opgeborgen natuurlijk. De uitwerking van het plan ligt nu in handen van Patricia Galloway, de eerste vrouwelijke voorzitster van de American Society of Civil Engineers (ASCE) - ze nam onder meer ook de uitbreiding van het Panamakanaal voor haar rekening - en Marco Villa, voormalig topman bij SpaceX.