In detail: Jaguar F-Type Coupé

Als we de Britten mogen geloven stuurt de gesloten versie van de F-Type nog scherper de bocht in en is hij sneller in de benen. Dit dankzij het ontbreken van een zware cabrioconstructie, waardoor hij dus lichter is, en door de grotere stijfheid die het vaste dak verooraakt. En sneller is de topversie sowieso, want de door een compressor geholpen 5.0 V8 stuurt in de Coupé 55pk extra op de wielen. 550 dus en evenveel als in de Jaguar XKR-S. Daarnaast produceert de F-Type R Coupé ook 680Nm koppel, met als gevolg dat de honderdsprint na 4,2 seconden is afgewerkt - een tiende sneller dan de F-Type V8 S. De tussensprint van 80 naar 120km/u neemt ook maar 2,4 tellen in beslag en de top ligt net als bij de cabrio op 300km/u (begrensd).

De V6-motoren met supercharger bleven wel ongewijzigd. Met de 340pk sterke basisversie spurt je in 5,3 tellen naar honderd; de S-variant met 380pk op de achteras klaart de klus in 4,9 seconden. Toppen doen ze bij respectievelijk 260 en 275km/u. Dat de F-type Coupé V8 niet leverbaar is met 495pk is slechts een tijdelijke maatregel. Omgekeerd zal er overigens ook worden gewisseld, waardoor de zonneklopper eveneens een R-versie krijgt. Een 8-traps Quickshift-transmissie is standaard op alle versies, maar bij de R is die afwijkend gespatieerd. Gretiger. Daarnaast wordt het topmodel steevast met 20-duimers afgeleverd, met daarachter een 'Super Performance'-remsysteem met grotere schijven voor een adequate stopkracht. Carbonkeramische remmen zijn optioneel. En de zescilinders? Die zijn met 18- of 19-duimers geschoeid. Een (zeer!) aan te raden optie is overigens de actieve sportuitlaat. Deze bevat elektronisch gestuurde kleppen in het achterste deel, en wanneer die openen - in Dynamic Mode zo goed als constant - is het alsof de god van de donder is neergedaald. En da's slechts weinig overdreven.

Om makkelijker de beloofde scherpere rijeigenschappen te garanderen hebben de ingenieurs de zelfregulerende adaptieve dempers anders gekalibreerd en met stijvere veren gecombineerd. Rolneigingen zouden hierdoor passé zijn en dat geldt niet alleen voor de R Coupé maar eigenlijk voor alle uitvoeringen. De zescilinders versies kan je optioneel uitrusten met een elektronisch gestuurd differentieel - standaard op de R - dat innig samenwerkt met het debuterende Torque Vectoring-remsysteem (verdeelt de trekkracht tussen de linker- en rechterzijde van de achteras door op de binnenste rem in te werken). Het moet hogere bochtsnelheden toelaten.

Het dak is ook in glas verkrijgbaar en is helemaal naar achteren doorgetrokken. Het elegante kontje van de roadster is dus niet meer, maar de heupen zwieren nog steeds. De Coupé oogt ook gespierder dan de cabrio, en er past uiteraard meer bagage in. Met 407 liter zelfs meer dan het dubbele. En dan is er nog de automatisch opklapbare achterspoiler. Deze komt vanaf 110km/u piepen om voor meer stabiliteit te zorgen. Zakt de naald tot 80km/u, dan gaat het klepje weer liggen. De F-Type Coupé gaat volgende lente de verkoop in, met een minimaal prijskaartje van € 68.800. Dat is € 6.500 goedkoper dan de minst dure F-Type zonder dak.

