Bravo voor Fiat Ottimo

Door: BV

Fiat lijkt in Europa wel in een coma te liggen. Toch zeker als het op modellen in de middenklasse aankomt. En dat terwijl andere markten wél op nieuwigheden getrakteerd worden. Op het Autosalon in Guangzhou (waar BMW ook de Zinoro 1E voorstelde) staat immers deze Ottimo te pronken. Gebaseerd op de Alfa Romeo Giulietta en het broertje van Dodge - de Dart, is dit de vijfdeursuitgave van de Viaggio die eerder al de Auto55.be-nieuwsrubriek sierde. Het model komt alleen in China op de markt, met onder meer twee versies van de 1.4 turbomotor (met 120, dan wel 150pk). En dat terwijl het model ook hier niet zou misstaan. De Bravo krijgt immers last van ouderdomsverschijnselen. Bekijk de Fiat Ottimo gerust in onze fotospecial.