Mazda live op het Salon van Tokio

Op het Autosalon van Tokio wordt een deel van de aandacht afgeleidt naar i-Activesense, een verzameling van toepassingen voor de Mazda 6 die de gezondheid van de inzittenden moet waarborgen. Het pakket omvat een slimme snelheidsregelaar die zich aan de snelheid van z'n voorganger aanpast, blindehoekdetectie, een waarschuwing bij obstakels en een rijstrookassistent. We noteren tevens slimme koplampen die meedraaien in de bochten, remmen die zelf aan de slag kunnen (en de koets tot stilstand dwingen als je trager rijdt dan 30km/u) en zelfs een acceleratiecontrole om té hevige chauffeurs tot inkeer te brengen. En hen het plezier af te nemen.

In ander Mazda-nieuws is er de vierdeurs 3 - Axela in Japan - op gas en als hybride. De eerste kan ook op benzine overleven, al ligt het uitstootcijfer dan wel 20% hoger. Wakker liggen we er niet van, want zelfs in Japan wordt de 3 op CNG voorlopig niet in het gamma gedropt. Laat staan bij ons.

De hybrideversie maakt meer kans om achteraf in België op te duiken. Het model koppelt een benzinemotor aan een elektrocentrale en een CVT, wat een kleinere koffer en een verbruiksopgave van 3,2l/100km oplevert.