Mini op zoek naar partner voor echt kleintje

Door: BV

Ja, de derde generatie van de New Mini is wéér groter geworden. En dus uiteraard weer wat minder Mini. Terwijl het bouwen van afgeleiden die almaar verder van de kernwaarden van het merk lijken te liggen geen negatieve invloed lijkt te hebben op de verkoopscijfers, is het merk zich op z'n minst ten dele bewust van z'n wat bizarre spreidstand. In 2011 stelde het bedrijf al de Rocketman voor. Een studiemodel voor een mini Mini. Kort erna kwam het signaal van de fabrikant dat het project groen licht was gegeven, maar die uitspraken werden snel weer ingetrokken. En nu duikt de Rocketman terug op. Pat McKenna, die verantwoordelijk is voor de productplanning bij het merk, haalt het modelletje weer van onder het stof - al dan niet om kritiek om de wulpse maten van het nieuwe exemplaar te counteren.

Volgens McKenna is de Rocketman niet afgevoerd. Maar het UKL-platform van de nieuwe Mini, dat ook dienst moet doen voor enkele nieuwe voorwielaangedreven BMW's, is ironisch genoeg te groot. Er wordt dus uitgekeken naar een partner die nog een bodemplaat voor een voorwielaangedreven kleintje op het schab heeft liggen. Misschien kan het bedrijf gaan aankloppen bij PSA en Toyota. Daar worden immers al motoren mee gedeeld. Hoe de Rocketman er nu weer exact uitzag kan je nagaan in deze fotospecial of de video.