"Nieuwe" Saab 9-3 voorgesteld

Zonder Griffin-logo's, maar wel met een zeer herkenbaar ontwerp. De Saab 9-3 van NEVS is klaargestoomd, met tussen de voorwielen een geblazen tweeliter benzinemotor die zich aan een manuele of een automatische versnellingsbak laat koppelen. Het blok produceert een smakelijke 220pk en dat zullen de vele Saab-fans wellicht op prijs stellen. Volgend jaar zal ook een door elektriciteit aangedreven model worden voorgesteld. In Zweden gaat de nieuwe 9-3 Aero vanaf volgende week de verkoop in, met een prijskaartje van minstens € 31.510. Hier is meer beeld.