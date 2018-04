Renault zet voet vast aan grond in China

Door: BV

Als je als autoconstructeur centen bij elkaar wil rapen dan is China de jongste jaren het beloofde land. Maar de miljardennatie opereert tegelijk nog steeds onder een communistisch bestel (dat het bij tijden niet te nauw neemt met mensenrechten en zo, maar wie maalt daar nu om als er wat verdiend kan worden?) en dat betekent dat je er als buitenlandse autobouwer alleen aan de slag kan in de vorm van een joint-venture én met de goedkeuring van de regering. Renault probeert daarvoor al een tijd een partner te strikken en heeft z'n slag nu thuisgehaald. Een nieuwe joint-venture tussen Renault en staatsbedrijf Dongfeng wordt opgericht. Daar gaat een investering van op een haar na € 1 miljard mee gepaard. Dongfeng en Renault krijgen elk 50% van het nieuwe bedrijf in handen. De Franse autobouwer heeft wat achterstand goed te maken. Terwijl Renault in 2013 slechts 30.000 nieuwe voertuigen aan Chinese klanten leverde, wist concerngenoot Nissan er zo maar eventjes 1 miljoen stuks te verzetten.