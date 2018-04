Audi designbaas Egger verkast naar Giugiaro

Door: BV

Wolfgang Egger, die bij de designafdeling van Audi de plak zwaait sinds hij die positie erfde van Walter de Silva, verkast volgens de Duitse media naar Italdesign Giugiaro. Nieuws dat je gerust als een interne verschuiving kan beschouwen want Volkswagen nam Italdesign over in 2010.

Bij Audi was Egger onder meer verantwoordelijk voor de Audi A6 en A3, de Audi Quattro Concept uit 2010 en de E-Tron Concept. Daarvoor werkte Egger bij Lancia en Alfa Romeo. Hij was onder meer mede verantwoordelijk voor de Alfa 8C Competizione.

Als Egger naar Italdesign verkast dan is Marc Lichte, die de Golf VII grotendeels vormgaf onder het toeziende oog van Walter de Silva, de gedoodverfde opvolger. De constructeur zelf heeft dat evenwel nog niet bevestigd.