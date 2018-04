Snelle Lexus RC F is er

Door: BV

Deze maand gaat niet alleen het Autosalon van Brussel door. Enkele dagen eerder gaan ook de deuren van de North American International Auto Show ‘NAIAS' in Detroit open. Daar krijgen we alvast de nieuwe Ford Mustang en de Corvette Z06 te zien, maar het zijn niet uitsluitend Amerikaanse merken die er willen uitpakken. Zo heeft ook Subaru de WRX STI in petto en stelt Lexus er een nieuw F-model voor. En die F staat bij de Japanners voor ‘Flitsend snel'.

Gelekt

Op de verspreiding van twee plaagbeelden na lieten de Japanners niets van zich horen. Al wisten we reeds te melden dat het de RC F betreft, zeg maar de tweedeursveriant van de IS. Dat is nu helemaal gebleken nu de officiële beelden zijn gelost. En onder de kap? Wel, een vijfliter V8 met 518Nm en 'meer dan 450pk'. De agressief gelijnde koets is op de koop toe gezegend met een spoiler die vanaf 80km/u tevoorschijn komt. De sportwagen moet aan het asfalt gekleefd blijven natuurlijk.