Subaru WRX STI klaar voor de show

Subaru houdt de kersverse WRX STI paraat voor een eerste kennismaking op de North American International Auto Show (NAIAS), waar onder andere ook de extra krachtige Corvette Z06 te zien zal zijn. Van de grootschalige autobeurs openen vanaf 13 januari de deuren in Motor City Detroit.

300pk en 393Nm

Vanzelfsprekend komt de WRX STI modeljaar 2015 gespierder en agressiever voor de dag dan de door velen saai bevonden WRX die recent werd voorgesteld. We verwachten ook de nodige aanpassingen op technisch vlak om de rallygenen nog beter uit te buiten. Of de geblazen tweeliter uit de nieuwe WRX op post blijft - na een testosteroninjectie uiteraard - werd nog niet meegedeeld. In de wandelgangen wordt alvast over een 2.5 met 300pk en 393Nm gefluisterd. Details volgen binnenkort, op het net gelekt beeldmateriaal is er in de fotospecial.