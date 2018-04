Officieel: laatste Holden-fabriek dicht eind 2017

Door: BV

Dat General Motors het niet alleen gehad heeft met Chevrolet in Europa (dat verdwijnt eind 2015), maar ook met Holden, wisten we al. Het bedrijf zal de laatste fabriek van Holden in Australië sluiten eind 2017, zo is te lezen in een mededeling.

GM heeft in Australië nog twee productie-sites waar in het totaal 2.900 mensen werken. Die arbeidsplaatsen gaan verloren, terwijl er bij toeleveranciers wellicht nog eens zo veel ontslagen zullen vallen.

Vanaf die datum zullen de Australiërs alleen nog GM-producten kunnen kopen die elders gebouwd zijn. Of ook de merknaam verdwijnt, is niet af te leiden uit de informatie van GM.