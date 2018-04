Chevrolet gaat weg uit Europa, Cadillac komt, Opel is blij

Door: BV

Het was de overname van het Koreaanse Daewoo dat de rechtstreekse aanleiding vormde voor de Europese marktintroductie van Chevrolet in 2004. Een strategie die eigenlijk altijd al op twee benen hinkte, gezien de vroege omgedoopte Daewoo's en de latere wereldmodellen van Chevrolet, zoals de Cruze en de Captiva, zichzelf opwierpen als concurrent voor dat andere GM-merk: Opel. Chevrolet jaagde een marktpositie als toegankelijk merk na, terwijl de Duitsers zichzelf gaandeweg meer en meer als ‘premium' gingen bestempelen, maar de strategie hinkte altijd wat op twee benen. Zo staat Chevrolet in voor de verkoop van de erg iconische Corvette en Camaro en is interne concurrentie door de grote technische gelijkenissen tussen sommige producten haast onvermijdelijk.

Koerswijziging

General Motors heeft derhalve besloten de verkoop van Chevrolet op de West- en Oost-Europese markt te staken. In Rusland boert het merk wel goed en blijft het in de catalogus. De koerswijziging betekent dat Opel en zustermerk Vauxhall nu weer de volle steun krijgen van het Amerikaanse moederhuis. Iets waar het de afgelopen jaren aan ontbrak. Het heeft zelfs geen haar gescheeld of GM had Opel van de hand gedaan.

Wanneer is het een feit?

Het vergt uiteraard tijd om de beslissing uit te voeren. Tot eind 2015 blijft daarom alles (grotendeels) bij het oude. Details over de ontmanteling van het dealernet - dat de afgelopen jaren nog fors diende te investeren - zijn er nog niet. Het spreekt voor zich dat service en garantie geen problemen opleveren, maar voor klanten met vragen heeft GM meteen een gratis hotline geopend. In ons land is die te bereiken via 0800-58040.

Zien we vanaf 2016 geen enkele nieuwe Chevy meer?

Niet elke Chevrolet verdwijnt van de West-Europese markt. De zogenaamde ‘iconische' modellen blijven, al is op dit ogenblik evenmin duidelijk op welke manier ze verdeeld zullen worden, noch over welke modelreeksen het exact gaat. Alleen de Corvette en de Camaro worden met naam genoemd. Volgens GM hangt aan de ganse operatie een kostenplaatje van maximaal $ 1 miljard.

Chevrolet gaat, Cadillac komt

Cadillac, dat zich zowat elk decennium opmaakt voor een nieuw Europees productoffensief (dat vervolgens mislukt) is inmiddels toe aan een nieuwe poging. De komende drie jaar wil GM het dealernetwerk voor dat merk ‘fors uitbreiden' terwijl het zich opmaakt voor ‘vele nieuwe producten'. Daarmee concentreert de motorgigant naar eigen zeggen de inspanningen in de segmenten waarin ‘het meeste groeipotentieel' zit.