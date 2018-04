GM hangt Holden aan de galg

Door: BV

Holden is zo Australisch als de kangoeroe en het merk is al sinds 1908 actief in de auto-industrie. Sinds 1931 is het eigendom van de Amerikaanse gigant General Motors die het al die tijd in stand hield. De Australische consument kon lange tijd genieten van exclusief voor z'n markt ontwikkelde modellen, waarvan de Commodore - een grote sedan die bij voorkeur werd aangedreven door een V8 - de bekendste was. De jongste tijd serveert GM via Holden steeds meer wereldproducten (dan denken we bijvoorbeeld aan de Cruze) aan z'n publiek. En nu is de beslissing gevallen om het merk helemaal aan de galg te hangen. Het nieuws lekte uit via vertegenwoordigers van de Australische regering die onderhandelingen voeren met moederhuis GM over eventuele steunmaatregelen, amper één dag nadat GM aankondigde het merk Chevrolet terug te trekken op de Europese markt.

"Holden wordt stopgezet, ongeacht de steunmaatregelen van de Australische regering", klinkt het. Over een timing is nog geen officiële bevestiging, maar net als voor de ‘strategische Europese herschikking' (die ook de zoveelste herlancering van Cadillac op ons Oude Continent inluidt) wordt begin 2016 als ultieme datum naar voor geschoven.