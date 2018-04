Geen Cabrera, maar Huracan op nieuwe Lambo?

Door: BV

De laatste Lamborghini Gallardo rolde enkele weken geleden al van de band. De opvolger staat al een tijd in de coulissen op te warmen. Daarvoor circuleert al enige de tijd de naam Cabrera. Maar in de gebruikelijke storm van misleiding en codebenamingen is nu ook de naam Huracan opgedoken. Een naam die refereert aan de Mayaanse god van wind, stormen vuur en niet - zoals bij Lamborghini gebruikelijk is - een stier. Huracan werd door de Italiaanse autobouwer al in het voorjaar van 2012 geregistreerd, samen met Urus en Aventador.

Wat de naam van de nieuwe supersporter uit Sant'Agata Bolognese ook zal zijn, lang moeten we op het model niet meer wachten. Het lijkt er zelfs sterk op dat we er nog dit jaar op getrakteerd worden. Nu al is vrijwel zeker dat het kloppende hart de vertrouwde atmosferische 5,2l V10 is, maar dan uiteraard in een geüpdate vorm met meer dan 570pk vermogen. Binnenkort meer...