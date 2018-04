GM verkoopt aandeel in PSA Peugeot Citroen

Door: BV

De liefde tussen General Motors en Peugeot-Citroën was van behoorlijk korte duur. In een beslissing die de wispelturigheid van het grote autohuis (dat afgelopen week nog aankondigde te stoppen met Chevrolet in Europa en alle Holden-fabrieken in Australië te zullen sluiten) verkoopt het binnenkort z'n complete aandelenpakket van 7% in PSA Peugeot Citroën.

De Amerikanen houden vol dat de beslissing niet het einde betekent van de samenwerkingsovereenkomst tussen beide huizen. GM en PSA hadden de handen in elkaar geslagen voor de gemeenschappelijke bouw van voertuigen in het B- en C-segment en monovolumes. Een compacte en middelgrote monovolume op basis van het Peugeot- en Citroën-platform wordt voor GM-dochteronderneming Opel nog steeds voorbereid. De gemeenschappelijke ontwikkeling van een opvolger voor de Opel Corsa, Citroën C3 en Peugeot 208 was eerder al afgeblazen.

Door de beslissing staat de deur voor Dongfeng, de Chinese partner waar PSA mee in zee wil gaan, wel weer verder open.