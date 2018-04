Door: AUTO55

Brits sportwagenfabrikant McLaren is in de weer met een vervangingsmiddel voor ruitenwissers. Het gaat om een ultrasoon toestel dat via geluidsgolven op hoge frequentie een krachtveld over de ruit creëert, waardoor vuil, insecten en water dankzij miniscule trillingen van de ruit worden 'geschud'. Het systeem wordt al langer gebruikt op gevechtsvliegtuigen en zou tegen 2015 z'n intrede maken op McLaren-bolides.