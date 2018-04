Nieuwe Mercedes C-Klasse draagt AMG

Door: BV

Nee, het is nog te vroeg voor de AMG-versie van de eerder deze maand onthulde nieuwe Mercedes C-Klasse. Maar een stijlpakket met het logo van Mercedes' huistuner, dat kan er al wel af. Daarmee volgen de Duitsers gedoodverfde concurrent BMW, die M-stijlpakketten doorgaans ook van meet af aan aanbiedt.

Aan de buitenzijde merken we in vergelijking met eerder vrijgegeven beelden een andere voorbumper, grille, zijschorten en een hertekende achterbumper op. Maar er zijn ook subtielere aanpassingen, zoals de aluminiumkleurige zijruitomlijsting, verchroomde inzetstukken in de bumpers of de specifieke uitlaatsierstukken.

De C met AMG-saus wordt ook geserveerd met specifieke 5-spaaks achttienduimers en een ophanging die de koets 15mm dichter tegen het asfalt legt. In tegenstelling tot de onderdelen in de voorgaande alinea, zal je hier het verschil ook effectief voelen. Een upgrade van de remmen, met geperforeerde schijven in remzadels die het Mercedes-Benz-logo dragen, voel je hopelijk ook.

Beeld van de Mercedes C-Klasse AMG Line hebben we in de fotospecial.