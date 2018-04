Hyundai, Kia betalen $ 395 miljoen voor liegen over verbruik

Door: BV

Hyundai en Kia liggen in de VS onder vuur voor het ‘overdreven optimistisch inschatten van de verbruikscijfers'. De bal ging al ruim een jaar geleden aan het rollen, toen de Amerikaanse Environmental Protection Agency beide Zuid-Koreaanse autobouwers verplichtte om de officiële verbruikscijfers van een heel aantal modellen bij te stellen. Een zeldzame maatregel die slechts twee keer eerder werd genomen. Toen ging het telkens om één enkel model. Ditmaal ging het over een hele reeks producten die samen goed waren voor 900.000 verkochte voertuigen in 2011, 2012 en 2013.

Hyundai en Kia hadden na een eerste aanval van Amerikaanse consumentenorganisaties al $ 412 miljoen opzij gezet (bijna exact een jaar geleden). Inmiddels is het totale kostenplaatje bekend. De eigenaars van bijna 600.000 Hyundai krijgen elk $ 353 terwijl 300.000 Kia-eigenaars recht hebben op $ 667. Dat betekent dat Hyundai $ 210 miljoen armer wordt en Kia de rekening van $ 185 miljoen gespeend ziet worden. In het totaal $ 395 miljoen, of net iets minder dan begroot.