Audi legt SQ2, SQ4, Q9 en f-tron vast

Door: BV

De verslagen die uitgespuwd worden door patent- en registratiekantoren leveren voor de jagers van autonieuws vaak interessante inzichten op. Zo komen we nu bijvoorbeeld te weten dat Audi zopas de typenamen SQ2, SQ4, Q9 en f-tron heeft geregistreerd. Dat lijkt er erg sterk op dat we ons mogen verwachten aan een SUV-invasie van het merk met de vier ringen. Terwijl we f-tron verwachten terug te zien op de modellen met brandstofcel (fuel cell) van het bedrijf uit Ingolstadt.

Uiteraard weten autobouwers ook dat zowel pers als andere automerken zich uitgebreid laten informeren. Daarom wordt er steevast meer geregistreerd dan er gebruikt wordt. Audi registreerde enkele jaren geleden ook al Q6, Q8, R6, S2 en S9. Voorlopig hebben we geen enkele van die letter-cijfer-combinaties op de kofferklep van een productiemodel teruggevonden.

Wat echter wel staat als een huis, is dat elk nieuw model eerst geregistreerd moet worden. Lamborghini liet ons een tijd in de waan dat de Gallardo opvolger Cabrera zou heten, maar de auto werd finaal als Huracan onthuld. Die naam werd door het merk gedeponeerd in 2012.