Tata Nano krijgt diesel

Door: BV

Ga er gerust van uit dat de Europese carrièreplannen van de Nano, die enkele jaren geleden nog erg reëel waren, inmiddels naar de bodem van de oceaan gezonken zijn om nooit meer op te duiken. De goedkoopste auto ter wereld komt niet naar het Oude Continent.

In Azië blijft het product, ook al is het succes niet zo overdonderend als eerst gedacht, wel gewoon in de catalogus. En daar vindt de constructeur het zelfs nodig om het gamma uit te breiden. De huidige 624cc benzinemotor (38pk sterk op benzine en goed voor 33pk in de CNG-variant) krijgt immers gezelgschap van een diesel. Dat wordt een 800cc tweecilinder die met 45pk de pittigste van het stel wordt. En de zuinigste. Er circuleren verbruikscijfers van 2,5 tot 2,8l/100km. Volgende maand is het officieel.

