BMW's voor wie te ver gaat

Door: AUTO55

BMW was net als Kia aanwezig op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, waarvoor de Beiaards een speciale 3-reeks en een 6-reeks Gran Coupé hadden laten overvliegen. Wat ze zo speciaal maakt, afgezien van de striping, is dat er in beide wagens een geavanceerd prototype systeem is ingebouwd, onder de noemer ‘Connected Drive'.

Machtsverlies

Het systeem grijpt actief in wanneer de bestuurder de controle over het voertuig dreigt te verliezen, of zelfs wanneer die volledig dwars uit een bocht dreigt te gaan. De elektronische besturing wordt volledig overgenomen, en ook gas- en rempedaal komen tot leven. En dat levert natuurlijk ook driftsituaties op. De funfactor ervan zal evenwel niet opwegen tegen het echte werk. En dat houden we graag nog even zo.

Ongevalvrij?

Volgens BMW kan het systeem ook obstakels met een 'enorme precisie' ontwijken. Combineer dat met de automatische overgave aan de computer en dat zou wel eens het einde van ongevallen op de weg kunnen betekenen. Of is het voor menig bestuurder alweer een reden om nog minder op te letten achter het stuur? De zelfrijdende auto is in opmars, dat is zeker. En BMW is lang niet de enige Europese firma die zich met de materie bezighoudt.