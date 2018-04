Rolls-Royce V-Specification wereldpremière Salon Brussel

Door: BV

Rolls-Royce kiest het Autosalon van Brussel als toneel voor de wereldintroductie van de Ghost V-Specification. Dat is, met 603 in plaats van 563pk, de meest potente uitvoering van het model. De Britse luxeconstructeur komt ermee tegemoet aan de vraag om een meer dynamische uitvoering die de brug legt met de Wraith, die eveneens in Paleis 12 op de Heizel te bewonderen valt.

De V-Specification onderscheid zich onder meer door z'n op de Wraith geïnspireerde 21-duims velgen, subtiele wijzigingen aan de ophanging - om het koetswerk net iets strakker in het gareel te houden en optionele verchroomde uitlaatsierstukken. Aan de binnenzijde vinden we onder meer een gestikt V-specification-logo, een aangepast dashboardklokje en specifiek sierstikwerk.

Beeld is er in de fotospecial.