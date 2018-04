Opvolger Fiat Punto krijgt 500-stempel

Door: AUTO55

Na een carrière van meer dan twintig jaar wordt de Fiat Punto op pensioen gestuurd. Een opvolger is in de maak, maar die zal dan net als de 500L en 500L Living naar de guitige 500 verwijzen. De zet maakt deel uit van een nieuwe strategie waarbij de 500-typeaanduiding nog verder zal worden uitgemolken en ook de Panda-naam een eigen leven zal leiden.

De opvolger van de Punto zal over vijf deuren beschikken en wellicht in 2015 in de openbaarheid worden gebracht. Beeld is er dus nog niet, maar we verwachten ons aan een ontwerp dat in lijn ligt met dat van de reeds aangekondigde 500X die voor komend jaar op de agenda staat.