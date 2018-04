Gedetailleerd in beeld: Lexus RC F

Door: AUTO55

Nog steeds wil Lexus niet kwijt hoeveel spierkracht de aangekondigde F-versie van de IS-tweedeursvariant (zeg maar RC F) op de wielen kan loslaten. De Japanse automobielconstructeur houdt het vooralsnog op 'ruim 450pk' afkomstig uit een V8 benzinemotor met 5 liter slagvolume. Uitsluitsel krijgen we in principe pas met de publieke voorstelling op de NAIAS in Detroit, dat binnen twee dagen van start gaat. Al kan je je tot dan vergapen aan een nieuwe reeks foto's die weinig aan de verbeelding overlaten.