Meer over Qoros 3 Hatch

Door: AUTO55

Qoros is op de goede weg. De Chinese autoconstructeur trok Europese designers aan voor het ontwerpen van de modellijn en het eerste wapenfeit - de Qoros 3 Sedan - sleepte meteen een monsterscore bij de NCAP-testen in de wacht. Voor de Qoros 3 Hatch, die op hetzelfde modulaire platform rust, verwachten we natuurlijk hetzelfde.

De buitenkant

Aanpassingen aan onder andere het dak en de C-stijlen zorgden voor een toename van de torsiestijfheid en moeten er op toezien dat de inzittenden inderdaad evengoed beschermd zijn als in de Qoros 3 met lange koffer. De Hatch is weliswaar korter (-177mm) dan de Sedan en tikt af op 4.438mm wat de totale lengte betreft. Ook werd hij licht onder handen genomen ter hoogte van de voorbumper, de grille en de mistlampen. De achterzijde herkennen we meteen van de Cross Hybrid Concept en kent ook maar weinig opzienbarende elementen. Standaard wordt er 16-duims lichtmetaal op gemonteerd, voor 17- en zelfs 18-duimers moet je de optielijst raadplegen. Van standaard lakkleuren zijn er in totaal 6.

De binnenkant

De werkplek is grotendeels gelijk aan die van de vierdeurs, al geniet de Hatch enkele nieuwe kleurencombinaties. Hij laat muziek knallen uit 4 luidsprekers, of 6 indien je voor de optionele installatie opteert (150W). Aan multimedia en gebruiksgemak ook is gedacht met een standaard 8" touchscreen verbonden met de Multimedia Hub (MMH). Binnen dit systeem zal QorosQloud worden aangeboden waarmee de inzittenden gebruik kunnen maken van 3G-connectiviteit, verschillende apps, maar ook sociale media, navigatie en diverse gratis diensten.

De aandrijving

Het motorenpalet omvat twee 1.6-liter viercilindermotoren op benzine. De eerste is atmosferisch en goed voor 126pk en 155Nm, en laat zich desgewenst koppelen aan een handgeschakelde zesbak of een DCT-automaat met evenveel verhoudingen. Wie de eerste transmissie verkiest, rondt het sprintje naar 100km/u af in 11,6 seconden. De schakelluie bestuurder doet er zowaar een hele tel langer over. Qua verbruik liggen de kaarten weliswaar anders. De automaat stelt zich met een gemiddelde van 6,1l/100km tevreden, terwijl de manuele versie over eenzelfde afstand 0,2 liter extra opsoupeert.

De geblazen variant dan heeft 156pk en 210Nm in de aanslag en wordt enkel in combinatie met de DCT geleverd. Hij lust gemiddeld 6,5l/100km en spurt in 9,7 seconden naar 100km/u. Zijn topsnelheid bedraagt 210km/u. De 3 Hatch zal vanaf begin volgende maand de Qoros-stand sieren op het Autosalon van Genève. Het model wordt net als de Sedan in de nieuwe Changshu-fabriek nabij Shanghai gebouwd. In principe zal hij nog dit jaar de verkoop induiken.