Goedkoop en hip: Datsun I2

Door: BV

Nissan haalde de merknaam Datsun van onder het stof om modellen voor ontluikende markten te produceren. Het Dacia-recept dus, maar meer naar Aziatische leest geschoeid. De Japanners volgen met de herintroductie van Datsun het voorbeeld van alliantiepartner Renault, en er is al kruisbestuiving merkbaar. De nieuwe Nissan Terrano bijvoorbeeld is in wezen niets meer of minder dan een bijgevijlde Dacia Duster.

De gamma-uitbreiding van het budgetmerk stoomt door op tempo. We hebben de Go en Go+ al achter de kiezen en een derde exemplaar biedt zich aan in de vorm van deze I2. Een studiemodel nog, maar de productieversie staat nu al op de planning. De I2 zal - zo ziet het er tenminste naar uit - een plaats onder de Go innemen. De voorstelling geschiedt op het Autosalon van New Delhi, over twee weken, maar deze teaser moet al enige verwachting creëren.