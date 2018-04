Lexus LF-NX duikt even op

Door: BV

Op het Autosalon van Frankfurt stelde Lexus de erg agressief gelijnde LF-NX voor. Een studiemodel van een hybride SUV (en later werd een benzinevariant met turbo voorgesteld) waarvan meteen werd gezegd dat we op een productieversie konden rekenen. Die wordt natuurlijk niet zo hoekig en agressief als de concept die het publiek warm moet maken. Dat weten we zeker, want tijdens een toespraak van de Amerikaanse Toyota CEO Jim Lentz in Detroit, verscheen het model heel even op de achtergrond. Lang genoeg opdat iemand er een plaatje van schoot. Dat staat hierboven. De complete onthulling verwachten we spoedig. Misschien al in maart, op het Autosalon van Genève.