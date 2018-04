Fiat Chrysler Automobiles is een feit

Door: BV

Dat Fiat Chrysler voortaan helemaal z'n eigendom mag noemen, was al bekend. En dat wordt gevierd door een nieuwe autogroep boven de doopvond te houden. Die heet Fiat Chrysler Automobiles of FCA en krijgt het logo dat je bovenaan dit artikel vindt.

De aandelen van de nieuwe groep zullen zowel op de beurs van New York (NYSE) als op die van Milaan (MTA) verhandeld worden. Het bedrijf krijgt z'n hoofdzetel noch in de VS, noch in Italië, maar wordt in Nederland gevestigd. Dat is wellicht een beslissing die is ingegeven omwille van fiscale voordeelregimes, maar daarover heeft FCA-baas Sergio Marchionne het niet. Hij is nog te druk bezig met het succes van een over vijf jaar uitgesmeerde overnamestrategie te vieren.