Citroën als vanouds gewaagd met C4 Cactus

Door: BV

We moeten er niet flauw over doen. De tijd dat Citroën steevast met aparte, gedurfde modellen op de markt kwam, ligt al enkele decennia achter ons. Maar wie al die stylistische durf wel kon smaken, mag zich alvast verheugen op deze nieuwe C4 Cactus. Het was al lang geleden dat de Fransen hun designafdeling nog eens zo heet opstookten als nu.

Airbumps

De lijnen blijven erg dicht bij die van het studiemodel. En er worden ook best veel leuke details van overgenomen. Kijk maar naar de originele dakbeugels, de C-stijl die de indruk van een zwevend dak moet wekken en natuurlijk de airbumps. Dat zijn grote kunststoffen panelen die luchtkussens bevatten. Door ze op gevoelige plaatsen van het koetswerk in te werken helpen die kleine schades - van bijvoorbeeld een op hol geslagen winkelkarretje - te beperken. Ze zijn te krijgen in vier kleuren, bovenop een palet van 10 koetswerktinten.

Een echte bank

“ Het was al lang geleden dat de Fransen hun designafdeling nog eens zo heet opstookten als nu. ”

Het interieur wordt gespekt met niet minder leuke vondsten als de buitenzijde. Zo zijn dashboard en handschoenkastje vormgegeven alsof ze door riemen worden vastgehouden. En wie de C4 Cactus bestelt met een automaat, krijgt andere voorzetels. Met de armsteun opgeklapt ziet die eruit als een goede ouderwetse zitbank voor drie. Het mag evenwel niet, maar het is de idee die telt, niet? De knoppenwinkel is grotendeels geëlimineerd. Een 7" aanraakscherm vervangt ze.

Airbag uit het dak

Om z'n originele boordplankdesign waar te maken, moesten de Fransen op zoek naar een andere oplossing voor de passagiersairbag. Die zoals bij andere auto's boven het handschoenkastje inbouwen kon immers niet. Daarom komt die nu uit het dak.

En nu we het toch over het dak hebben. Een glazen paneel zorgt ervoor dat daar een hoop licht binnenvalt. En neen, het is niet rechthoekig.

Laag gewicht

Citroën zet het model dan wel onder de C4-monniker, maar het onderstel komt eigenlijk van onder de C3 en DS3. Het is langer gemaakt, maar de breedte leverde beperkingen op, waardoor het model eerder smal en lang is. De keuze heeft echter ook voordelen. Gewicht bijvoorbeeld. De C4 Cactus weegt slechts 965kg en een flink deel van de gewichtsbesparing zit in het platform. Natuurlijk is er ook her en der bespaard. Zo krijg je in de achterdeuren klapruiten in plaats van conventioneel openschuivende ramen. Dat scheelt zo maar eventjes 17kg.

Over de motoren gaat de tong bij Citroën nog niet echt los. Maar dat de dieselversie hooguit 3,1l/100km zal verbruiken en amper 82gr/CO2/km zal uitstoten, dat kon men niet voor zichzelf houden.