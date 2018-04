Renault Next Two is rijdend kantoor

Door: AUTO55

Zelf noemt Renault de Next Two een voorbode van de auto van de toekomst. Het prototype is niet alleen volledig elektrische aangedreven; hij verlangt ook geen inbreng van een bestuurder om van A naar B te rijden. Voorlopig wel maar tot 30km/u. Dit kan dankzij de implantatie van een resem sensoren die de weg afturen. Ze staan in verbinding met een computer die bliksemsnel de juiste bevelen uitstuurt richting stuur, remmen en motor. Zelf parkeren kan de Next Two uiteraard ook, en de bedoeling bestaat eruit in te spelen op parkeergarages die zijn afgestemd op zelfrijdende vierwielers. In het hoofd van de Fransen kwam het jaar 2020 op.

Internet



Uiteraard kan je je tijdens de rit bezighouden. Door naar (route)informatie te kijken die "op" het wegdek wordt weergegeven, tot surfen op het internet dankzij Wifi, 3G en 4G. De cabine kan zo worden omgetoverd tot een rijdend kantoor, inclusief video-vergaderzaal en slimme zetels die zich aan het lichaam aanpassen. Maar zoals gezegd: het is slechts een voorbode.