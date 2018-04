2 turbo's en 160pk voor nieuwe 1.6 dCi van Renault

Door: AUTO55

Renault is een nieuwe dieselmotor rijker. Eentje die door twee turbo's wordt geholpen bovendien, wat een totaalvermogen van 160pk en 380Nm koppel oplevert. Ten opzichte van de 1.6 dCi met enkele turbo komt dat neer op 30pk en 60Nm winst, en Renault claimt dat de dubbel aangeblazen centrale tot wel 25% minder verbruikt dan de 2-liter op dezelfde brandstof. Het blok zal in de eerste plaats dienst bewijzen in de toekomstige topmodellen van het merk; in wagens die in het D- en E-segment thuiskomen. We denken dan onmiddellijk aan de Laguna en de volgende Espace. Maar we verwachten de krachtige zelfontbrander ook in de Mégane en Scénic.

Koppelcurve

Het betreft een viercilinder, met een kleine turbo voor lage toerentallen en de middenregionen, en een groter exemplaar die hoger op de toerenbalk tot leven wordt gewekt. Deze tweetrapsmethode, die al langer gemeengoed is bij motoren met meer slagvolume, zorgt voor een vlottere acceleratie en sneller afgewerkte tussensprints. Wie de koppelcurve bestudeert merkt echter op dat de 1.6 dCi Twin Turbo z'n beschikbare trekkracht niet lang kan aanhouden. Negentig procent ervan is weliswaar beschikbaar vanaf 1.500tr/min, maar daarna is het vet van de soep. Een kleine nuance: met 4.000tr/min op de teller - dan ben je wel aan schakelen toe - staat er toch nog steeds 280Nm paraat.