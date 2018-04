Nieuwe auto's vanaf 2020 nog max 95g CO2

Door: BV

Het Europese parlement is het op 25 februari eens geraakt voor nieuwe, strengere CO2-uitstootnormen voor nieuwe voertuigen vanaf 2021. Een nieuwe auto mag vanaf nog hoogstens 3,9l/100km verbruiken en niet meer dan 95g/CO2 per kilometer de atmosfeer in blazen.



Overgangsregeling



De regeling gaat in vanaf 2020. In auto-termen betekent dat we het hebben over de volgende productgeneratie, gezien de gemiddelde productcyclus in de sector 7 jaar bedraagt. In 2020 dient evenwel slechts 95% van alle nieuwe voertuigen aan bovenstaande norm te voldoen. In 2021 is dat 100%, maar zelfs dan blijft er een achterpoortje open.



Compensatie



Autobouwers krijgen vanaf 2020 tot en met 2022 een bonus voor elke auto die minder dan 50g/km uitstoot. In 2020 worden die auto’s dubbel getelt en kan de constructeur in wezen voor elke erg zuinige auto één vervuilend exemplaar inschrijven. Maar de regeling wordt snel verzwakt. In 2021 tellen ze nog slechts voor 1,67 wagens en in 2022 voor 1,33. Begin 2023 wordt er tenslotte helemaal geen rekening meer mee gehouden.



Wie dat ingewikkeld vindt, gaat best even zitten, want het is nog niet gedaan. Elke schone auto mag immers hooguit 7,5g CO2-emissie compenseren.