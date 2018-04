Nederlandse Koning Willem-Alexander kiest voor Audi

Door: AUTO55

De Nederlandse Koning Willem-Alexander laat zich niet langer meer in de Volvo S80 limousine van moederlief rondrijden. In de plaats daarvan opteerde hij voor een extra lange 'custom' editie van de reeds uit de kluiten gewassen Audi A8 L. Het betreft een Remetz Executive zoals op de foto's, die in het Nederlandse Lisse werd omgebouwd en maar liefst 5.715mm in de lengte meet en dus nog eens 45cm bij een standaard A8 L telt. De totale kostprijs wordt geschat op om en bij € 600.000.

Kiekeboe!

Wat Zijne Majesteit in ruil krijgt voor zoveel poen, behalve een oceaan aan beenruimte? Zaken als bepantsering ter bescherming uiteraard, en een scheidingswand tussen het royale echtpaar en de bestuurder, maar ook spitsvondiger toepassingen zoals glas dat met een druk op de knop kan omschakelen tussen transparantie en complete duisternis. Een must voor elke koning of grappenmaker met heel veel geld. En vanzelfsprekend kan Willem-Alexander ook comfortabel onderuit zakken in z'n nieuwe slee. Om de route mee te volgen - of een filmpje mee te pikken - op één van twee 10,2" LCD-schermen. Terwijl kan hij genieten van het glazen dak, een kleine koelkast en een elektrisch uitklapbare schrijftafel.

3,7 ton

Dat de nieuwe hofauto geen lichtgewicht is, had je al in de gaten. Hij weegt dan ook niet minder dan 3.725kg. En om die ballast toch aan een behoorlijk tempo van en naar het paleis te stuwen, vertrouwt het koningshuis op een door benzine gevoede 6-liter W12. Zo'n motor is in principe goed voor 625Nm en 500pk. In principe dus.