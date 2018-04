Skoda Vision C is vijfdeurs Coupé, te zien op Autosalon Genève

Door: BV

Skoda toont op het Autosalon van Genève deze Vision C; een voorbode voor een ranke en dynamische vierdeurs met coupé-lijnen, met een assertiever uiterlijk dan we van de constructeur gewend zijn. Heel wat uiterlijke kenmerken van dit studiemodel zullen we in afgezwakte vorm terugvinden op nieuwe producten van het bedrijf. De in de portieren verzonken deurklinken zullen daar echter niet bij horen.



Expressief design



De Tsjechische VW-dochter zit met een kriebel. Voor de Russen zich achter het ijzeren gordijn met de autoproductie gingen moeien, bouwde het merk immers enkele producten die geroemd werden voor hun stijl. En Skoda wil daar maar wat graag weer bij aanknopen. Met de Vision C wil het bedrijf bewijzen dat het dat kan - door een assertief gelijnde vijfdeurs met coupé-lijnen neer te zetten. Aan boord is plaats voor vier personen en een riante hoeveelheid bagage.



MQB



De Vision C rust op het MQB-platform van de VW-groep. Dat betekent dat het ontwikkeld is voor een dwarsgeplaatste centrale en voor- of vierwielaandrijving. Het platform debuteerde in de Audi A3 en de jongste Golf-generatie, maar zal gebruikt worden voor meer dan dertig verschillende voertuigen.



In de Vision C wordt de structuur gecombineerd met een 1.4l TFSI benzinemotor van 110pk. Skoda laat de centrale evenwel draaien op gas. In die configuratie heeft de ranke Coupé slechts 3,4kg of 5,1m3 CNG per 100km nodig. Dat komt overeen met een CO2-afgifte van 91 g/km. Dat betekent dat het model al zou voldoen aan de eerder deze week goedgekeurde strengere uitstootnormen in de EU vanaf 2020 zal opleggen.