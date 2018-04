Moynat bagageset past exact in Jaguar F-Type

Door: BV

Kijk het gerust even na in de testrubriek. Je kan een Jaguar F-Type niet erg veel verwijten. Maar de bagagecapaciteit is niet van de grootste. Dan komt het er natuurlijk op aan de ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. En dat is waar het Franse luxemerk Moynat op de proppen komt.



Elektrische scooter



Moynat specialiseert zich in bagage op maat. Het is in die optiek dan ook niet zo verwonderlijk dat je erbij kan gaan aankloppen voor een tassenset die in je F-Type past. De set, die speciaal is ontwikkeld om de opening van een nieuwe boetiek in Londen in de verf te zetten, omvat echter ook een tas die de ganse laadopening in beslag neemt. Die heeft een structuur uit niet minder dan 8 lagen hout, is gehuld in plantaardig gekleurd leder en er zit zowaar een elektrische scooter in. Alleen al daarin zitten 900 werkuren.



Setje van vijf



Moynat heeft in het totaal vijf tassen ontwikkeld, waaronder de obligate laptoptas en draagtas voor kledij.



De prijs?



Nee, die is niet meegedeeld. Officieel is de set ook niet te koop, maar gezien het bedrijf al te graag naar maat werkt, zal daar wel een mouw aan te passen zijn.