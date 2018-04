Dodelijk GM-schandaal breidt uit

Door: BV

Een technisch defect aan het contactslot van verschillende oudere GM-modellen zou al ten minste 30 ongelukken hebben veroorzaakt en 13 mensen het leven hebben gekost. Het probleem was al gekend bij de directie, die pas onlangs overging tot een massale terugroepactie. Dat GM daarvoor in eigen land tegenwind krijgt, is nogal wiedes. Het aantal betrokken voertuigen stijgt nu verder, en omvat ook 172.000 populaire Chevrolet Cruze.



Meer dan 4,8 miljoen auto’s teruggeroepen



Om verschillende redenen moest GM afslopen maand alleen al 4,8 miljoen wagens naar de dealer roepen. Bijna de helft ervan heeft last van het falende contactslot. Dat kan zichzelf in de uit-stand zetten zonder specifieke aanleiding. Vooral als er niet alleen een sleutel, maar een hele sleutelbos aanhangt. Dat heeft onder meer tot gevolg dat het stuurslot kan activeren en sturen onmogelijk maken en het verhindert in de meeste gevallen ook de correcte werking van de airbags.



Hoeveel Europese voertuigen met de bewuste contactmodule zijn uitgerust, is nog niet geweten.