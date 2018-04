Grote terugroepactie BMW

Door: AUTO55

Na Toyota, Mazda, General Motors en Porsche haalt BMW de pers in kader van een wereldwijde terugroepactie. In totaal lokt de Beierse constructeur 489.000 wagens naar de garage vanwege problemen aan de zescilindermotor. Daarvan dreigt een schroef stuk te gaan.

390.000 van de vierwielers zijn in Amerikaanse en Chinese handen en het gaat om auto's geproduceerd tussen september 2009 en november 2011. Ongevallen zijn er vooralsnog gelukkig niet van gekomen, maar BMW-eigenaars die een waarschuwingslampje in werking zien treden, richten zich toch maar best tot hun verdeler.