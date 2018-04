Need For Speed ontketent Mustang-koorts in Antwerpen

Door: AUTO55

Mustang fever! Nu ja, er waren ook wel andere exoten te vinden op de Antwerpse parking, maar de show werd vooral gestolen door enkele oude én - voor het eerst op Belgische bodem - de cabrioversie van de gloednieuwe editie van het inmiddels 50 jaar oude model. Enkele kiekjes ervan konden we je uiteraard niet onthouden, al was de muscle- en supercarbijeenkomst niet de reden waarom we naar het cinemacomplex in de havenstad waren afgezakt.

Need For Speed: the movie

De game bestaat 20 jaar, en nu is er een film van gekomen. Je kan het zelfs een road movie noemen. Het hoofdpersonage uit Need For Speed wordt niet gedreven door één of andere grote overval, of het veroveren van een trofee, maar door wraak. In een verhaal menselijker dan we hadden verwacht. Ongeloofwaardig ook, tot op het lachwekkende af soms, maar de toch best entertainende achtervolgingsscènes, met uiteraard enkele vette knipogen naar de spelreeks, worden netjes afgewisseld met wat meer 'pakkende' momenten die - eerlijk is eerlijk - niet al te slecht worden neergezet.

De leden van de wat minder bekende cast (Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots...) zijn veel minder stoer dan die van de Fast & Furious films (zie ook ons onovertroffen filmdossier) en Need For Speed heeft ook een lager patsergehalte dan eender welke prent uit de bovenvernoemde reeks.

Michael Keaton

Een intussen al wat oudere Michael Keaton speelt ook mee, als de organisator van de De Leon (zeg: Deei Liown), de race waar het hoofdpersonage en z'n bijzit trachten aan deel te nemen. Geholpen door een eye in the sky, die doorheen de film verschillende toestellen bestuurt - al dan niet van militaire oorsprong. Need For Speed the movie: aan te raden voor tieners en iedereen die een niet al te moeilijk te begrijpen doch entertainende actiefilm wel kan smaken.