Mercedes AMG GT: dit is het interieur

Door: BV

Mercedes introduceert de kleine broer van de SLS AMG wellicht op het Autosalon van Parijs. Maar de interieurbeelden die door de marketingafdeling van het bedrijf steevast vrijgegeven worden voor de plaatjes van het koetswerk, zijn nu al los. Dit is het interieur van de Mercedes AMG GT.



SL en SLS AMG



Dat de inspiratie in de jongste creaties én bij z’n grote broer gevonden werd, ligt voor de hand. Het was de SLS AMG die destijds de ronde verluchtingsroosters bij het merk introduceerde en ze zijn er nog steeds. We merken ook op dat Mercedes het scherm van het comand-systeem ook hier niet inwerkt en als een tablet tegen het dashboard plaatst.



Speuren we verder door de cabine dan merken we alvast een ook een AMG drive selector op, met zo te zien vijf verschillende modi. De sturing van de tractiecontrole, de ophanging en het uitlaatgeluid hoort daarbij. Op afwerking en materiaalkeuze lijkt niet bespaard. De dakhemel is zelfs uitgevoerd in Alcantara.



En de motor?



Geen extra informatie daarover, al is de aanwezigheid van een 4-liter V8 met dubbele turbo een zekerheid. Het exacte vermogen is dat nog niet. Er wordt gespeculeerd over versies met 480, 520 en zelfs 580pk. Wat daarvan aan is, lees je ongetwijfeld binnenkort in deze rubriek.