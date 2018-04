Nieuwe Peugeot 408 is alleen voor China

Door: BV

Op het Autosalon van China stelt Peugeot volgende week de nieuwe 408 voor. Een versie die niet te verwarren is met de 408 die in Europa in de catalogus staat.



Peugeot 308 met vier deuren



De berline die door Dongfeng-PSA (de Chinese joint-venture van het Franse merk) wordt gelanceerd staat op het nieuwe EMP2-platform van de constructeur. Daarop rust ook de Peugeot 308 en het model is ook stilistisch het best te vergelijken met een vierdeursvariant van dat model. De overeenkomsten aan de voorzijde zijn niet gering.



Motoren



De motoren zijn ook oude bekenden. Over dieselmotoren nog geen nieuws, maar de benzinecentrale in de neus van deze 408 is dezelfde 1.6l turbo die we in onder meer de 308 en 208 terugvinden.