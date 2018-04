Binnenkijken in het V8 Hotel in Stuttgart

Door: BV

Autoliefhebbers die liever géén oog dicht doen op hotel kunnen afzakken naar het V8 Hotel in Stuttgart.



Luchthaven

Het V8 hotel was oorspronkelijk het controlegebouw van Böblingen Flughaven. Een luchthaven die al in de jaren twintig van vorige eeuw werd gebouwd om Stuttgart te bedienen. Tot en met de tweede wereldoorlog deed ze dienst voor burger- en militaire luchtvaart, maar erna werd ze door de geallieerden aangeslagen. Tot de jaren negentig werd ze gebruikt door de Amerikanen, maar daarna werd ze verwaarloosd achtergelaten.

Meilenwerke

De oude hangars van de luchthaven werden omgetoverd tot ‘Meilenwerke’ waarin een hele hoop auto- en vooral oldtimergerelateerde bedrijven zijn gevestigd. Het V8 Hotel sluit daarbij aan.



V8 Hotel

Het V8 Hotel sluit naadloos aan bij het thema van de site. De kamers van het hotel zijn gedecoreerd en ingericht met zaken waar de autoliefhebber wild van hoort te worden. Niet alles is even accuraat, maar laat dat vooral de sfeer niet drukken. Een blik binnen werpen kan in onze uitgebreide fotospecial.