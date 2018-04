Colruyt koopt eerste waterstofauto in België

Door: BV

De Colruyt groep doet de zaken graag op een alternatieve manier. En voor de aandrijving van de voertuigen geldt net hetzelfde. Zo installeerde het bedrijf al in 2012 een waterstoftankstations voor vorkheftrucks bij z’n distributiecentrum in Halle. Daar werd afgelopen jaar zo’n 1.400kg waterstof getankt en dat zal de komende tijd alleen maar stijgen.



Hyundai ix35 FCEV



Colruyt verdubbelt de komende tijd het aantal vorkheftrucks op waterstof en tekende zopas een bestelbon voor een auto op waterstof. Dat is de Hyundai ix35. Meteen de eerste auto in z’n soort die in ons land wordt verkocht.



De Hyundai ix35 FCEV heeft een autonomie van ruwweg 500km na een tankbeurt van 3 à 7 minuten. Een brandstofcel zet de waterstof om in stroom. Die drijft vervolgens de 136pk sterke elektromotor aan. Het enige restproduct van de aandrijving is water.