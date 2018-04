Audi R8 LMX steekt BMW i8 de loef af

Door: BV

Audi heeft een extra pittige versie van de R8 klaar. Met nog meer vermogen en een nog exclusievere uitstraling. Maar het verdwijnt allemaal even naar de achtergrond, omdat Audi de BMW i8 net voor de eindmeet nog een primeur afsnoept.

Laserkoplampen

De BMW i8 wordt leverbaar met laserkoplampen. Die nieuwe technologie is nog eens 2 keer krachtiger dan de LED-koplampen die al bij voorbaat gedoemd lijken om weinig meer te zijn dan een tussenstap tussen Xenontechnologie en deze nieuwste stap. BMW kondigde aan dat de i8 ’s werelds eerste auto met die technologie zou zijn, maar Audi weet die stelling nu onderuit te halen.

Opgehitst door een stevige dosis concurrentiedrang heeft Audi zich immers gehaast om ook zijn laserlichttechnologie klaar te stomen. Deze Audi R8 LMX wordt de eerste die ze aan boord heeft. Leuk voor Audi, maar - cruciaal - minder leuk voor BMW want deze LMX zal eerder in de showroom staan dan de i8. Dat betekent dat Audi zich alsnog de titel van eerste productiewagen met laserkoplampen mag opspelden. LED's zijn er overigens ook nog steeds, maar een laserspot zorgt bij snelheden van 60km/u of meer voor een groter bereik.

Meer vermogen

Je zou er bijna van vergeten dat er ook nog een hele boel andere zaken zijn aangepakt. Zo is de vijfliter V10 opgewerkt tot 570pk (was 550) en 540Nm. Een zevenbak met dubbele koppeling danst door de verzetten en de quattro vierwielaandrijving garandeert de tractie. Moet ook, want hoe kan je anders naar 100km/u spurten in 3,2 seconden of een top van 320km/u halen? Dat de R8 LMX niet zo zuinig is, kon je zelf al raden. Het gemiddelde tikt af op 12,9l/100km en dat is 299g/km aan CO2.

Speciale lak

Een carbon fibre pakket vervangt de achtervleugel, voorsplitter, spiegelhuizen, de luchthappers op de flanken en de achterdiffuser, terwijl de rest van de koets is uitgevoerd in een specifieke blouse tint. De velgen zijn 19 duim groot. Ze zijn het huis van carbon-keramische remmen.

Interieur in Nappaleder

De R8 LMX is aan de binnenkant voorzien van speciale kuipzetels die met Nappaleder zijn overtrokken en gestikt zijn in een diamantpatroon. Blauw wordt ook in het binnenruim geïnjecteerd, in het stikwerk dat contrasteert naast de mat carbon en aluminium sierlijsten.

Slechts 99 stuks

Audi bouwt slechts 99 stuks van deze exclusieve R8. België krijgt er welgeteld één. Die kost € 218.300.