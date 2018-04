VW komt met 10-bak, elektrische turbo

Door: BV

De wetgeving dwingt de automakers van vandaag om efficiëntere machines af te leveren. De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik zijn daarvoor de voornaamste motivaties, al moeten we nog afwachten wat de gevolgen zijn voor pakweg duurzaamheid. Het pad naar meer energetische efficiëntie is nog lang, maar Volkswagen wil helemaal vooraan wandelen. Tegen 2018 wil het bedrijf de meest toekomstbestendige autofabrikant van allemaal zijn. Claims die wel vaker worden geuit, maar deze Duitsers hebben de centen om ze waar te maken.



automaat met 10 versnellingen



De Duitsers gaan ver in de zoektocht naar meer efficiëntie. Terwijl sommige fabrikanten van versnellingsbakken reeds gezegd hebben weinig heil te zien in meer dan negen versnellingen (verbruikswinst versus complexiteit en gewichtstoename) belooft VW nu al een automaat met dubbele koppeling en 10 verzetten. Motoren die tot 500Nm opwekken komen ervoor in aanmerking want voorlopig voorziet VW geen tientrapstransmissie die meer trekkracht aankan.



Elektrische turbo



De turbo staat net zoals de remkrachtverdeler aan de vooravond van een nieuwe, elektronische generatie. Een elektrische turbo moet motoren in staat stellen vooral vroeger hun omwentelingssnelheid met maximale trekkracht en vermogen te bereiken. Dat betekent dat er lager in de toeren en dus emissie-armer kan gereden worden met kleinere motoren.



3-cilinders



Over kleinere motoren gesproken. Ook die maken opmars. De vernieuwde Polo komt er al met driecilinders onder de kap en ze zullen zich als een olievlek verspreiden naar andere modellijnen. In de Polo levert de éénliter 95pk en 160Nm, maar VW kan er ook 110 of 115pk en 200Nm uit persen. In die configuratie komt die onder meer naar de Golf en geloof niet dat het dan al gedaan is.



Alternatieve aandrijflijnen



De VW-Group introduceerde afgelopen tijd al enkele aardgaswagens (zoals de Audi A3 g-tron) en dat is slechts te tip van de ijsberg. Elektrische aandrijflijnen zijn er ook al en uiteraard kijken ook de Duitsers al naar de brandstofcel.