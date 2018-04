VW krijgt totale controle over Scania

Door: BV

In februari opende de Volkswagen Group de jacht op de absolute controle over vrachtwagenbouwer Scania. De Duitsers hadden de touwtjes al in handen bij MAN en wilden hun stempel meer op het beleid van het Zweedse truckbedrijf kunnen drukken dan hun participatie op dat ogenblik toeliet.



Zweedse regelgeving



Volkswagen heeft inmiddels meer dan 90% van het bedrijf in handen. Dt betekent dat volgens de Zweedse wet het licht op groen staat voor een totale overname.



Synergie



Met de totale controle over Scania wil VW werk maken van verregaande synergie met MAN. Dat moet beide bedrijven in staat stellen om meer winst te maken en de kosten te drukken. Hoe dat precies zal verlopen is nog niet geweten.