Nissan 370Z Nismo heeft iets met bumpers

Door: BV

Nissan toont op het ZDayZ-fanfestival in het Amerikaanse North Carolina de opgefriste versie van de 370Z Nismo. Die krijgt een paar kleine binnen- en buitenaanpassingen. Een kuur waar Nissan z’n potige model graag jaarlijks aan onderwerpt.

Nieuwe bumpers

Dat is het grootste nieuws. Het is dan ook het onderdeel dat in staat is om het uiterlijk van de auto grotendeels te transformeren. Ze ogen agressiever dan voorheen en dat aan beide uiteinden van de auto. Die is overigens voorzien van nieuwe gekleurde accenten, andere velgen (nog zo’n standaard facelift-item) en een achterspoiler die zowaar wat kleiner werd.

Interieur

Leder, alcantara en rood stiksel moet het interieur wat opvrolijken, maar het grootste nieuws blijft een opgewaardeerd infotainmentsysteem.



Onder de kap?

Nog steeds dezelfde 3.7-liter V6 met 350pk, maar je krijgt nu wel de keuze om een zeventrapsautomaat met DRM te bestellen. Dat jongste drieletterwoord staat voor ‘Downshift Rev Matching’ wat betekent dat de auto bij het terugschakelen zelf tussengas geeft. Dat ontziet de tandwielen en het klinkt beter.