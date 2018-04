Film over Enzo Ferrari op komst

Door: BV

Over het leven van Enzo Ferrari zijn al tientallen boeken geschreven. Daarin het relaas van z’n durf als racepiloot op jonge leeftijd, z’n passie voor de automobiel en snelheid, z’n rivaliteit met Maserati en Lamborghini en ook de familietragedie, z’n tirannieke trekken… Maar een film is er nog niet.

Sydney Pollack

Filmmaker Sydney Pollack had een film over Enzo Ferrari op de planning staan, gebaseerd op een boek van Brock Yates “Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races”. Die hoorde eigenlijk al in 2004 verfilmd te worden, met Al Pacino in de rol van Enzo, maar de het overlijden van Pollack trok daar een streep door de rekening.

Godfather met auto’s

De Italiaanse filmproducent Cecchi Gori Pictures rakelt de plannen nu weer op. Het bedrijf producet al meer dan 50 jaar kwalitatieve Italiaanse cinema, met het alom bejubelde ‘La Vita è Bella’ als kroonjuweel. Het had echter ook al een hand in verschillende Hollywood-blockbusters. Se7en bijvoorbeeld.

Cecchi Gori is op dit ogenblik op zoek naar centen voor de productie en heeft naar verluid al gesprekken met een gekend Amerikaans productiehuis. Het script is ook al klaar. Het gaat volgens de Italianen niet om een autofilm ‘pur sang’. Het is veeleer “een film uit de Godfather-reeks, waarin geracet wordt”. Als alles volgens plan verloopt wordt de prent na de zomer aangekondigd. Dan is die ten vroegste in 2016 realiteit. Dan kunnen we hem wellicht ook toevoegen aan ons dossier met legendarische autofilms.