10 auto's die China schaamteloos kopieerde

China. Als je het de autoconstructeurs vraagt, is het het beloofde land. Het land kent net zo veel potentiële consumenten als Australië, Amerika en Europa samen. Maar het brengt ook heel wat kopzorgen met zich mee. Zo neemt de communistische natie het niet al te nauw met intellectuele eigendomsrechten en zit er tussen China en het Westen regelmatig een haar - om niet van een halve pruik te spreken - in de boter omwille van cyberspionage en diefstal van bedrijfsgeheimen. De autosector is het probleem zeker niet vreemd. We zetten 10 flagrante Chinese kopieën in een lijstje.