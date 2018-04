BMW Individual kleedt 6 en M6 Gran Coupé aan.

Door: BV

BMW heeft de uitgerokken en met vier portieren getooide 6 Gran Coupé binnengestoken bij z’n Individual-afdeling. Daar werd het model in een speciaal kleedje gestoken, dat 110 keer over een exemplaar wordt gedrapeerd.

Bang & Olufsen

Aan de binnenzijde wordt vooral de samenwerking met Bang & Olufson in de verf gezet. Dat kan natuurlijk niet zonder geluidsinstallatie van het betreffende merk - in casu eentje met 16 luidsprekers. Maar BMW Individual zorgde ook voor een speciale bekerhouder. Afgewerkt in painozwarte lak en voorzien van een B&O-signatuur. Elk van de 110 klanten zal ook getrakteerd worden op een paar BeoPlay H6 hoofdtelefoons en die zijn best prijzig. Het wordt door BMW uitgelegd als een cadeau maar natuurlijk zitten die gewoon in de prijs.

Buitenzijde

BMW maakt er zich aan de buitenzijde behoorlijk makkelijk vanaf. Net als binnenin is er gezorgd voor een specifieke tint, maar daarmee hebben we het voornaamste wapenfeit wel bericht.