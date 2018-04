BMW levert eerste i8

Door: BV

Audi en BMW vechten een robbertje uit over wie het eerst een model met laserlichten tot bij de klant zal brengen. BMW was eerste met de aankondiging dat de technologie gebruikt zou worden voor de koplampen van de i8. Maar Audi strooide roet in het eten door de exclusieve R8 LMX met die technologie voor te stellen en te claimen dat die exemplaren sneller de weg naar hun eigenaar zouden vinden. Maar het is BMW dat het laatst lacht. Dat heeft immers net een i8 aan de eerste klant geleverd.

De BMW i8 in een notendop

Met een koetswerk en onderstel dat grotendeels uit koolstofvezel is vervaardigd, is de i8 een lichtgewicht ondanks z’n hybride architectuur met een centraal geplaatste driecilinder benzinemotor en een elektromotor. Voldoende voor een sprint in 4,4 seconden, een top van 250km/u (gelimiteerd) en heeft om dat te verwezenlijken een (gecombineerd) vermogen van 362pk. Maar z’n meest indrukwekkende cijfer is z’n verbruiksgemiddelde van 2,1l/100km wat in de eerste plaats te danken is aan z’n vermogen om tot 37km uitsluitend elektrisch te rijden.